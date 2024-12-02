في واقعة سب "ميار الببلاوي".. لماذا عاقبت المحكمة الشيخ "أبو بكر" مع إيقاف التنفيذ؟

كتب - أحمد عادل ورمضان يونس:

أودعت المحكمة الاقتصادية المختصة، حيثيات حُكمها ضد الشيخ "محمد أبوبكر" والمُدان فيها بالحبس شهرين مع الشغل وكفالة 10آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ وتغريمه في واقعة اتهامه بسب الإعلامية "ميار الببلاوي" عبر صفحته عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وذكرت المحكمة في حيثيات حُكمها في الدعوى رقم 410 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم الهرم المقيدة برقم 8053 لسنة 2024، المتهم الأول "محمد أبو بكر" قذف المجني عليها "منال محمد" بطريق العلانية بأن نشر مقطع مسجل على حسابه الشخصي المسمى الشيخ "محمد أبوبكر جاد الرب"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والمتاح للعامة موجها إليها عبارات تضمنت وقائع محددة بالذات إن صحت لأوجبت عقابها واحتقارها عند أهل وطنها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت المحكمة، في حيثيات حُكمها أن الأول سب المجني عليها بطريق العلانية بان نشر المقطع المسجل محل الاتهام السابق على حسابه الشخصي أنف البيان على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" المتاح للعامة موجهًا إليها عبارات تضمنت خدشا لاعتبارها وطعنا في عرضها وخدشا لسمعة العائلات على النحو المبين بالتحقيقات.

و أوضحت المحكمة في حيثيات حُكمها أن الشيخ محمد أبو بكر تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات السابقة على النحو المبين بالتحقيقات.

لهذة الأسباب؛ حكمت المحكمة حضوريا، أولا؛ بشأن الإتهام الثالث المنسوب إلى المتهم الأول ببرائتة منه. ثانيا؛ بحبس المتهم "محمد أبو بكر محمد جاد الرب"، شهرين مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريمة مبلغ عشرون ألف جنيها وذلك عن الإتهامين الأول والثاني للارتباط وألزمته بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ وقدرة خمسون ألف جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وفي أولى جلسات المحاكمة، استمعت هيئة المحكمة الاقتصادية إلى مرافعة دفاع الإعلامية ميار الببلاوي ودفاع الشيخ محمد أبو بكر في واقعة اتهامهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حضر المحاميان مع الإعلامية ميار الببلاوي، التي كانت بصحبة نجلها، وقد تقدما بحافظة مستندات لهيئة المحكمة. بينما تغيب الشيخ محمد أبو بكر عن حضور جلسة محاكمته بتهمة السب والقذف للإعلامية ميار الببلاوي، وأوضح محاموه أنه كان خارج البلاد لأداء مناسك العمرة.

وطلب محامي الشيخ محمد أبو بكر تأجيل نظر القضية للاطلاع، مؤكداً أن الإعلامية قدمت الشكوى ضد موكله باسم "ميار الببلاوي" وهو اسم مستعار، وأن اسمها الحقيقي هو "منال محمد توفيق"، ودفع ببطلان الشكوى.

وخلال نظر الجلسة؛ قالت الإعلامية "ميار الببلاوي" في تصريحات خاصة عبر "مصراوي" أثناء حضورها جلسة المحاكمة، إنها ستستمر في المسار القضائي ولا سبيل للصلح مع الشيخ محمد أبو بكر، لأن ذلك يعني أن ما قاله بشأنها كان صحيحًا.

وأضافت ميار أنها تمر بحالة نفسية سيئة منذ وقوع الحادثة في شهر رمضان الماضي، خاصة بعد تضرر نجلها من الواقعة، والخوض في سمعتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد أثارت أزمة الإعلامية ميار الببلاوي والشيخ "محمد أبو بكر" الجدل في الآونة الأخيرة، بعد تبادل الاتهامات بين الطرفين على هامش تعليق الشيخ على تصريحات الإعلامية حول تطليقها من زوجها 11 طلقة وعودتها له دون محلل. وتبادل الطرفان الرد على حساباتهما الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حتى وصل الأمر إلى تبادل السب والقذف وتوجيه الاتهامات أمام النيابة ليكون الفصل بينهما في يد القضاء.

وكانت النيابة العامة قد أحالت الشيخ "محمد أبو بكر" إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة السب والقذف وخدش سمعة الإعلامية "ميار الببلاوي"، بينما أحالت النيابة الإعلامية "ميار الببلاوي" إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الشيخ "محمد أبو بكر" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".