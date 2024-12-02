محاكمة عامل صور زميلتيه أثناء تغيير ملابسهما في الشيخ زايد.. اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تبدأ اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة عامل نظافة لاتهامه بتصوير زميلتيه أثناء تغيير ملابسهما داخل مخزن محل حلواني شهير، في أحد المولات بالشيخ زايد.

ووفق قرار الإحالة الذي أعده وكيل النائب العام يوسف عبدالهادي، بإشراف المستشار إيهاب العوضي، رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول، فإن المتهم في 25 نوفمبر الجاري، اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهما "منار.م.ا"، و"فيروز.ع.م"، حيث التقط لهما تسجيلًا مرئيًا بمكان خاص عبر هاتفه المحمول دون علمهما أو رضاهما، وذلك بالمخالفة للقانون.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل عمله في المحل والمخزن الداخلي الخاص بالعاملين، وقام بتثبيت هاتفه بطريقة خفية لتصوير المجني عليهما أثناء تبديل ملابسهما، إذ اكتشفت إحدى الزميلتين الواقعة عند ملاحظتها للهاتف، وقامت بإبلاغ إدارة المحل التي بدورها أبلغت الشرطة.

وجهت النيابة للمتهم اتهامًا وفق المادة 309 مكرر/1 بند (ب) من قانون العقوبات، التي تجرم انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالتسجيل أو التصوير دون إذن قانوني، وقُيّدت الواقعة كجنحة.