إصابة 5 أشخاص في حادث سيارة ملاكي أعلى الدائري

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في اصطدام سيارة ملاكي بالحاجز الجانبي أعلى الطريق الدائري مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين اصطدام سيارة ملاكي بجانب الطريق بالقرب من سلم حي الهرم.

أسفر عن الحادث سقوط 5 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وجنبت إدارة المرور السيارة المنكوبة نهر الطريق.