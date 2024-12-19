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إصابة 5 أشخاص في حادث سيارة ملاكي أعلى الدائري

11:18 م الخميس 19 ديسمبر 2024

حادث سيارة ملاكي

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في اصطدام سيارة ملاكي بالحاجز الجانبي أعلى الطريق الدائري مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين اصطدام سيارة ملاكي بجانب الطريق بالقرب من سلم حي الهرم.

أسفر عن الحادث سقوط 5 مصابين نقلوا إلى المستشفى للعلاج، وجنبت إدارة المرور السيارة المنكوبة نهر الطريق.

حادث سيارة ملاكي الطريق الدائري سلم حي الهرم الجيزة المرور
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