الجاني غرز سكينًا في صدرها.. جريمة قتل بأوسيم

كتب - محمد شعبان:

قُتلت سيدة بطعنة نافذة بالصدر خلال مشاجرة بمركز أوسيم شمال الجيزة، مساء الخميس.

تلقى العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود استغاثة إلى شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيلة بدائرة المركز.

المعاينة الأولية بينت مقتل "مريم.ف." 36 سنة، بطعنة نافذة في الصدر إر مشدة كلامة بينها وبين أحد أقاربها انتهت بمقتلها، ولاذ الجاني بالفرار.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط المتهم وسلاح الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي أمرت بتشريح الجثة بمشرحة زينهم.