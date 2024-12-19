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اشتعال النيران بغرفة حراسة أسفل كوبري إمبابة

09:09 م الخميس 19 ديسمبر 2024

حريق غرفة حراسة

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كتب -محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقا شب بغرفة حراسة أسفل كوبري إمبابة.

مأمور القسم تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من أسفل الكوبري.

مدير إدارة الحماية المدنية دفع بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم ومفتش فرقة إمبابة والمنيرة الغربية.

تبين بالفخص اندلاع حريق بغرفه حراسة خشبية تابعة لهيئة السكك الحديدية، وأمكن السيطرة على النيران.

حريق كوبري إمبابة غرفة حراسة إمبابة السكة الحديد الجيزة
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