معركة جيران ترعة الزمر.. الجنايات تعاقب عاطل بالسجن المؤبد

كتب ـ رمضان يونس:

قضت الدائرة "7" جنايات بولاق الدكرور، بمحكمة جنوب الجيزة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، في واقعة اتهامه بقتل ابن جيرانه وإضرام النيران بمنزله، إثر معركة دامية بالشماريخ والأسلحة وقعت بين عائلتين، في شارع ترعة الزمر ببولاق الدكرور، بسبب خلافات نسب.

وتضمن منطوق الحكم الصادر من المحكمة، أولاً، حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم الأول "أنور"، السجن المؤبد، وامرت المحكمة بوضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد فترة العقوبة، ثانيا؛ معاقبة المتهم الثاني"عادل" بالسجن المشدد 5 سنوات، ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة العقوبة، ثالثا؛ معاقبة "محمود" المتهم الثالث ـ بالسجن المشدد 3 سنوات ووضعه تحت مراقبة الشرطة مدة العقوبة، رابعًا؛ معاقبة المتهمين من الرابع حتى السابعة بالحبس عامين مع وضعهم تحت مراقبة الشرطة مدة العقوبة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

ترأس الدائرة المستشار عادل على سليم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد ومحمود عبد القادر الحلو وسكرتارية عبد العزيز مناع وعصام حسين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية التى حملت رقم 16046 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور والمُقيدة برقم 4910 لسنة 2024، كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين "أنور أحمد"، و"عادل أ"، و"محمود.أ"، و"محمد.ع"، و "محمود ع"،و "محمد ع"، و"نسمة. ع" في 21 يوليو 2024، بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل بعضهم بعضا وذلك بقصد الترويع والتخويف وفرض السطوة وإلحاق الأذى المادي بعضهم بعضا حال إحرازهم أسلحة بيضاء مستخدمين إياها فكان من شأن ذلك الجرم إلقاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريته وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول "أنور" والثاني "عادل"، والثالث"محمود"، قتلوا المجني عليه "محمود ع"،عمدًا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا سلاح أبيض "كذلك" وتوجهوا إلي المكان الذي أيقنوا سلفا بتواجده وما أن ظفروا به حتى كال له المتهم الأول طعنة نافذة استقرت في الرأس، قاصدين من ذلك ازهاق روحه فأحدثوا ما به إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره.

وأوضحت النيابة في التحقيقات أن المتهمين أحدثوا عمدًا إصابة "محمد ع"، بسلاح أبيض "كذلك" وتوجهوا إلى المكان الذي أيقنوا سلفا يتواجد فيه وما أن ظفروا به حتى كال له المتهم الثاني"عادل" طعنة استقرت بيده اليسرى و التي نشأ على إثرها عاهة مستديمة.

وذكرت النيابة العامة في التحقيقات، أن المتهمين الخامس والسادس والسابع أضرموا النيران عمدًا بمسكن " "أنور.أ"، بعد ان سكبوا مادة سريعة الاشتعال بداخله مما نتج عنه امتداد النيران بمحل الواقعة فأحدثت الآثار الموصوفة بتقرير قسم الأدلة الجنائية، بأن أتلفوا عمدًا المنقولات بداخله.

وكشفت النيابة في التحقيقات، أن تقرير مصلحة الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه ثبت وجود جرح بفروة الرأس وهي إصابة ذات طبيعة قطعية، حدثت نتيجة المصادمة بجسم صلب ذو حافة حادة وهي جائزة الحدوث من مثل السلاح المضبوط وتعزي الوفاة إلى تلك الإصابة.