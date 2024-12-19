مأساة في عزبة الصعايدة.. 4 جثث ومصابان سقطوا داخل بئر محطة معالجة

كتب - محمد شعبان:

شهدت عزبة الصعابدة بمحافظة المنوفية حادثًا مأساويًا أودى بحياة 4 عمال فيما أصيب اثنان آخران سقطوا داخل بئر محطة معالجة الصرف.

مدير أمن المنوفية تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود حالات اختناق داخل محطة لمعالجة مياه الضرف الصحي بعزبة الصعايدة.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ مدعومين بفريق إنقاذ بري بالتنسيق مع مأمور القسم. وتبين بالفحص سقوط 6 أشخاص داخل محطة المعالجة مما أسفر عن مصرع 4 عمال وهم كل من: محمد كارم، محمد رأفت، محمود رجب وجمال مصطفى وإيداعهم ثلاجة المستشفى التعليمي.

كما أسفر عن الحادث سقوط مصابين اثنان بحالة اختناق نقلا إلى المستشفى للعلاج، ووجه مدير المباحث بفحص الواقعة محل البلاغ والوقوف على ملابساتها كاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة.