"خلوا بالكم على ولادكم".. أمن الجيزة يكشف كواليس فيديو بولاق المثير للجدل

كتب - محمد شعبان:

مقطع فيديو صادم خرج خلاله أب يروي كواليس شروع شخص في خطف ابنته محذرًا أولياء الأمور من جرائم خطف الصغار لتضج به مواقع التواصل الاجتماعي.

الرجل البسيط لم يكتف بقص كواليس شروع أحد الأشخاص في اختطاف طفلته واصطحابها لمدخل أحد العقارات وزعم سابقة اختطاف المتهم لطفل آخر.

مع تدوال الفيديو على نطاق واسع، إدارة المساعدات الفنية بمديرية أمن الجيزة رصدته، ووجه العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب بتشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الفيديدو.

تحريات العميد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب تنسيقًا مع قطاع الأمن العام توصلت إلى أن ناشر مقطع الفيديو (مالك محل – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور).

بسؤاله قرر خروج ابنته (5 سنوات) من المنزل متجهة لمحل عمله إلا أنها تأخرت فخرج بحثًا عنها حتى عثر عليها مع المشكو في حقه بمدخل عقار المشار فاعتدى عليه بالضرب وتركه دون تحرير محضر بالواقعة لافتا إلى أنه نشر المقطع لتحذير المواطنين منه.

جهود البحث بينت أن الشخص الظاهر بمقطع الفيديو يعانى من تأخر ذهنى "يتم متابعته من قبل مستشفى أمراض نفسية، وتبين سابقة سيره بذات المنطقة صحبة طفل آخر (6 سنوات) دون الاعتداء عليه.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.