كوافيرة تثير الجدل بمنشور عن عصابات خطف الفتيات.. والأمن يكشف كذبها

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة ادعاء سيدة بوجود عصابات لخطف الفتيات والشباب بقصد تجارة الأعضاء.

أجهزة وزارة الداخلية رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء إحدى السيدات بوجود عصابات لخطف الفتيات والشباب وقتلهم بقصد تجارة الأعضاء.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة ما تم تداوله وتحديد وضبط القائمة على النشر تعمل فى مجال تصفيف الشعر ومكياج السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

أقرت بنشرها تلك الأخبار الكاذبة؛ لزيادة عدد المتابعين لصفحتها والترويج لعملها لتحقيق مكاسب مادية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.