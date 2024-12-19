"زوروا وصل أمانة".. دفاع الفنان وائل علاء يكشف تفاصيل بلاغ موكله ضد سيدة ومحامين

كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي أحمد عاشور، دفاع الفنان “وائل علاء”، تفاصيل تقدمه ببلاغ إلى النائب العام ضد سيدة و2 من المحامين، يتهمهم بتزوير وصل أمانة وتوكيل قضائي منسوب لموكله.

وقال عاشور، في تصريحات خاصة لـ”مصراوي”، إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد سيدة و2 من المحامين، يتهمهم فيه بتزوير وصل أمانة وتوكيل رسمي، تسببا في صدور حكم قضائي ضد موكله بالحبس عامين.

وتابع عاشور، أن تفاصيل الواقعة تتلخص في إقامة إحدى السيدات دعوى تتهم فيها الفنان “وائل علاء” بتبديد وصل أمانة، بالإضافة إلى تزوير توكيل إلى محامية منسوب لموكله.

وأضاف عاشور، أنه بعدما علم الفنان "وائل علاء" بالحكم الصادر ضده غيابيًا، تقدم بمعارضة استئنافية على الحكم الصادر في القضية رقم 19449 لسنة 2022 جنح الهرم، وقضت المحكمة ببراءته.