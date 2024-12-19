خلاف على تشطيب شقة.. كيف أنهي صنايعي ألوميتال حياة مقاول تشطبيات بالسلام؟

كتب- أحمد عادل:

خلاف بين “أحمد أنور”، مقاول تشطيبات في العقد الرابع من عمره، وصنايعي ألوميتال حول طبيعة العمل والمقابل المادي، أدى إلى إنهاء حياة الأول بـ3 طعنات نافذة في مناطق متفرقة من جسده بمنطقة السلام.

بدأت القصة عندما تعرف "أحمد" على الصنايعي أثناء عمله في مجال تشطيب الوحدات السكنية، وأسند إليه تنفيذ أعمال "ألوميتال" في إحدى الشقق مقابل 36 ألف جنيه، وعند موعد التسليم فوجئ المقاول بوجود عدة أخطاء في الجودة والتركيب.

طالب "أحمد" الصنايعي بتعديل الأخطاء وفق الاتفاق المبرم بينهما، إلا أن الأخير رفض وانتهى الأمر بينهما بعدما حصل الصنايعي على كامل المبلغ المتفق عليه.

وأثناء وجود "أحمد" مع شريكه في العمل، حضر الصنايعي مطالبًا بمبلغ 2000 جنيه إضافي بسبب زيادة سعر الخامات، أخبره المقاول وصديقه بأنه قد تسلم كامل أتعابه على الرغم من وجود أخطاء في التشطيب، ونشبت بينهما مشادة كلامية إلا أن الحاضرين تمكنوا من احتواء الموقف.

بعد أقل من ساعة، عاد الصنايعي مجددًا برفقة عدد من الأشخاص مدججين بالأسلحة البيضاء والعصي، واعتدوا على المجني عليه وصديقه، مما تسبب في إصابات بالغة لهما.

سقط "أحمد" صاحب الـ36 عامًا، جثة هامدة غارقًا في دمائه متأثرًا بإصابته بـ3 طعنات في القلب والظهر والبطن، تاركًا خلفه طفلتين أكبرهما 7 سنوات، بينما يصارع صديقه الموت على إثر إصابته بجروح قطعية وكسور وكدمات متفرقة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع مشاجرة ووجود قتيل ومصاب في دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

وبإجراء التحريات، تبين أن "أحمد" قد قُتل على يد صنايعي ألوميتال وآخرين، وتم القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.