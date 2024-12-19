تفاصيل سرقة 3 ملايين جنيه من خزينة شركة بمول شهير في الشيخ زايد

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد، تحقيقات موسعة في بلاغ مالك شركة لتوريد الكرتون باكتشافه سرقة مبلغ 2.9 مليون جنيه من خزينة الشركة داخل مول شهير بالشبخ زايد.

أشارت التحقيقات الأولية برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، إلى أن بلاغا ورد لقسم شرطة ثان الشيخ زايد، من "بهاء ب." مالك شركة لتوريد الكرتون باكتشافه سرقه مبلغ مالي قرابة 2 مليون و890 ألف جنيه من داخل خزينة الشركة في مول شهير بروضة زايد الحي 12.

وأسفرت المعاينة الأولية لمسرح الجريمة أن الخزينة رقمية تبلغ مساحتها 30 40 Xسم مثبتة بالحائط داخل مكتبه الخاص، وتبين وجود كسر بقرص الخزينة الدوار ما أدى لفتحها، كما أسفرت المعاينة عن أن الشركة عبارة عن غرفتي مكتب وريسبشن بالطابق الثاني.

طلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة للتوصل إلى هوية الجناة، وفحص العمالة الحالية والسابقة بالشركة؛ لبيان مدى تورط أي منهم ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط المول والشركة.