حفظ التحقيقات في بلاغ مساعدة الفنانة هالة صدقي

كتب- صابر المحلاوي:

أمر المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، بحفظ التحقيقات في بلاغ مساعدة الفنانة هالة صدقي ضدها، والذي اتهم الفنانه بالنصب وعدم إعطاء مساعدتها مبلغ 150 ألف ريال مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير.

وانتهت التحقيقات بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، بعد الاستماع لأقوال كافة الأطراف وأمرت النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود جريمة.

واتهمت المدعية تدعى "حسنية" في أقوالها أمام نيابة الشيخ زايد، الفنانة هالة صدقي بالنصب عليها وعدم اعطاءها مبلغ 150 ألف ريال قيمة اشتراكها في برنامج خيري شهير، وتنصلت من وعودها لها عقب انتهاء حلقة البرنامج.

واستدعت النيابة الفنانة هالة صدقي لمواجهتها بالاتهام المسند إليها فأنكرته تمامًا وأفادت بوجود شهود عيان على إعطائها المبلغ المالي بالعملة المحلية يعادل المبلغ بالريال السعودي، إلى مساعدتها بعدما أخلت الأخيرة باتفاقهما أن يذهب التبرع إلى مستشفى الدكتور مجدي يعقوب.

وفي سياق متصل قال المستشار شريف حافظ محامي الفنانة هالة صدقي، إن نيابة حوادث جنوب الجيزة قررت إحالة الجنحة 13623 لسنة 2024 إلى محكمة جنح العمرانية، باتهامات التهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف، وذلك بعدما أنهت النيابة التحقيقات واستمعت لأقوال الضابط مجري التحريات التي أثبتت ارتكاب المتهمة للواقعة.

كما استجوبت النيابة المتهمة حول ما نسب إليها من اتهامات، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة 3 آلاف جنيه على ذمة القضية.