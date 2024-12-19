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حفظ التحقيقات في حريق فيلا محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

02:32 م الخميس 19 ديسمبر 2024

محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

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كتب- صابر المحلاوي:

أنهت النيابة العامة بالشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، تحقيقاتها في واقعة حريق فيلا محمد طارق، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الواقعة بكومبوند الياسمين. وأصدرت النيابة قرارها بحفظ التحقيقات، تحت إشراف المستشار عمرو غراب، المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية، بعد تأكيد الأدلة على عدم وجود شبهة جنائية.

وتسلمت النيابة تقرير الأدلة الجنائية الذي أكد أن الحريق نتج عن ماس كهربائي، دون وجود أي مواد مساعدة على الاشتعال. وكانت النيابة قد انتدبت رجال المعمل الجنائي لتحديد نقطة بداية ونهاية الحريق ومصدر اشتعاله.

وأشارت التحقيقات إلى أن محمد طارق تعرض لإصابات بحروق من الدرجة الثانية في الوجه والكفين، ونُقل على الفور إلى مستشفى الشيخ زايد العام. ومع تدهور حالته الصحية لاحقًا، تم نقله إلى قسم الحروق بمستشفى قصر العيني وإيداعه في غرفة العناية المركزة.

وأظهرت المعاينات الأولية أن ماسًا كهربائيًا في جهاز التكييف والمدفأة تسبب في اشتعال النيران التي امتدت إلى أثاث الفيلا.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن الملابسات الكاملة للحريق، الذي أسفر أيضًا عن إصابة والدة محمد طارق. وورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة عن نشوب الحريق بفيلا مساحتها 220 مترًا، مكونة من دور أرضي وثلاث غرف ومطبخ، في الحي 14 بكومبوند الياسمين.

قوات الأمن والدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق، واستُكملت التحقيقات التي انتهت إلى استبعاد الشبهة الجنائية.

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