لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

براءة متهمين من اتهامات تحويلات عملات أجنبية والاتحار بالنقد

02:15 م الخميس 19 ديسمبر 2024

محاكمة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد الصاوي:

قضت محكمة جنايات الفيوم الاقتصادية ببراءة متهمين من اتهامات تتعلق بتحويل العملات الأجنبية وممارسة أعمال البنوك والاتجار في النقد الأجنبي، وذلك في القضية رقم 241 لسنة 2024.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تحريات أجرتها وحدة مكافحة غسيل الأموال، والتي أفادت بأن المتهم الأول تنازل عن مبلغ 4 ملايين ريال سعودي خلال الفترة من 12 يناير 2021 إلى 31 يناير 2021، وهو مبلغ لا يتناسب مع طبيعة عمله كسائق. وأوضحت التحريات اشتراك المتهم الأول مع المتهم الثاني، الذي يعمل تاجر مصوغات، في تحويل العملات الأجنبية وممارسة أعمال البنوك دون ترخيص.

وأُلقي القبض على المتهم الأول الذي أقر في محضر جمع الاستدلالات بأن الأموال تعود للمتهم الثاني، وأنه كان يعمل لحسابه.

حضر عن المتهمين المحامي ميشيل حليم، الذي دفع بعدة دفوع قانونية، منها انتفاء أركان الجريمة، مشيرًا إلى أن عمليات التحويل تمت عبر المصارف الرسمية، وأن الجريمة تتطلب تعاملًا مباشرًا بين مرسل ومرسل إليه خارج القنوات المصرفية الرسمية. كما دفع ببطلان الاستجواب الذي تم من جهة غير النيابة العامة، وانعدام الأدلة المادية التي تدعم التحريات، وبطلان القبض لعدم وجود حالة تلبس.

استندت المحكمة في حكمها إلى عدم توافر الأدلة الكافية وعدم ثبوت أركان الجريمة، مما أدى إلى الحكم ببراءة المتهمين.

b36eb0b8-39ca-4508-843a-51625e002160

محكمة جنايات الفيوم براءة متهمين تحويلات عملات أجنبية الاتجار في النقد الأجنبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"ينام في خيمة".. السياحة تكشف حقيقية استئجار مستر بيست الأهرامات
خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
الرئيس الإيراني يتغنى بمصر: أعتز بوجودي في الدولة العظيمة
بث مباشر| السيسي يترأس فعاليات قمة منظمة الدول الثماني النامية