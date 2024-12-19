تأجيل محاكمة عضو مجلس إدارة شركة ألبان بتهمة دهس طالبين أعلى محور 26 يوليو

كتب - رمضان يونس:

قررت محكمة جنح كرداسة، اليوم الخميس، تأجيل نظر محاكمة عضو مجلس إدارة شركة ألبان شهيرة، إلى جلسة 26 ديسمبر الجاري، لاتهامه بالتسبب في وفاة شابين أعلى محور 26 يوليو، في حادث تصادم مع سيارة ملاكي تحت تأثير المواد المخدرة.

وقد أثبت محمد مرعي، الحاضر عن ورثة المجني عليهما، حضوره أمام هيئة المحكمة وادعى مدنيًا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما قدم طلبًا لهيئة المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة وإحالتها إلى محكمة الجنايات، كون المتهم ارتكب الحادث تحت تأثير المخدرات، وأرفق حافظة مستندات تحتوي على 60 مخالفة مرورية سابقة تتعلق بسرعة جنونية.

وحضر المتهم من محبسه في حراسة أمنية مشددة لحضور جلسة محاكمته في القضية.

وأحالت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة الكلية، عضو مجلس إدارة شركة الألبان الشهيرة إلى محكمة الجنح المختصة، لاتهامه بالتسبب في وفاة شابين أعلى محور 26 يوليو، وإتلاف سيارة وقيادة مركبة بطريقة تعرض السلامة العامة للخطر تحت تأثير المواد المخدرة.

وفي تحقيقاتها بالدعوى رقم 16150 لسنة 2024، جنح قسم كرداسة، نسبت النيابة العامة إلى المتهم "م.م"، رئيس مركز إدارة شركة الألبان، تهمة التسبب في وفاة "عمرو أحمد" و"محمد ماجد"، بسبب إهماله وعدم احترازه، حيث وقع الحادث في 27 نوفمبر من العام الحالي. كما تم إتلاف سيارة رقم (7643 م ل) إثر التصادم.

كشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى زايد التخصصي، أن المجني عليه "محمود" قبل وفاته كان يعاني من كسر في لوح الكتف الأيسر، مما يتطلب علاجًا مع حامل ذراع لمدة 6 أسابيع، بالإضافة إلى كسر في ضلوع القفص الصدري جهة اليمين، مما يستدعي عمل إشاعات.

كما ثبت من تقرير الطب الشرعي أن عينة الدماء المأخوذة من "م.م" كانت إيجابية لوجود الحشيش ومخدر الترمادول.

أمام جهات التحقيق في نيابة كرداسة، أنكر المتهم تعاطيه المخدرات وارتكابه الحادث، وذلك عقب إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة بعد وقوع الحادث.