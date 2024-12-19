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مصرع شاب أسفل عجلات قطار في محطة مترو نادي الشمس

02:00 م الخميس 19 ديسمبر 2024

جثة -أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

شهدت محطة مترو نادي الشمس بالخط الثالث حادثًا مأساويًا انتهى بأشلاء شخص تحت عجلات القطار.

تلقى مدير مباحث شرطة النقل والمواصلات إخطارًا من الخدمات المعينة بالمحطة بوقوع حادث ووجود جثة.

المعاينة الأولية بينت اصطدام قطار المترو بشخص في أثناء دخوله رصيف المحطة، مما أسفر عن مصرعه وتحول جثمانه إلى أشلاء.

وتراجع الشرطة كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة.

محطة مترو نادي الشمس عجلات القطار شرطة النقل والمواصلات قطار المترو
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