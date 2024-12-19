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الأمن القطري يُدمر سيارة شاب لقيادته برعونة وتعريض الآخرين للخطر

01:57 م الخميس 19 ديسمبر 2024

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وكالات

صادرت السلطات الأمنية القطرية ودمرت مركبة سائق متهور قام بالتفحيط والتلاعب في الطريق العام، مما شكل خطراً على أرواح وأموال مرتادي الطريق.

كانت الجهات المُختصة رصدت مقطع فيديو يُظهر قيام سائق مركبة يقوم بالتفحيط والتلاعب مسببا خطورة على أرواح وأموال مرتادي الطريق العام

وتمكنت الجهات المعنية من رصد المركبة وإحضار السائق بشكل سريع، وصادرت ودمرت المركبة. وذكرت السلطات أن القيام بمثل هذه المخالفات يعرض السائق إلى سحب المركبة المخالفة وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

السلطات الأمنية القطرية الأمن القطري سائق
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