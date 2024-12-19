ذبحوه وأحرقوا جثته.. كيف انتقمت أسرة فتاة الجيزة من شاب ابتزها بفيديو؟

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كتب- أحمد عادل:

علاقة عاطفية بين "محمد أ." و "جليلة ص" في منطقة أبو النمرس بالجيزة، انتهت بجريمة مأساوية حين اجتمعت أسرة الفتاة على التخلص من الشاب، حيث قاموا باختطافه وذبحه وإضرام النيران في جسده.

استمرت علاقة الشاب ومحبوبته لفترة كبيرة، تخللتها ممارسة العلاقة غير الشرعية عدة مرات. في إحدى تلك اللقاءات، قام المجني عليه بتصويرها في مقاطع فيديو وهي عارية، ولم تكن تلك المقاطع مصدر قلق للفتاة حينها.

انقلبت تلك العلاقة رأسًا على عقب حين قررت "جليلة ص." التوقف عن تلك الممارسات الآثمة. لم يتقبل الشاب قرار الفتاة بصدر رحب، وأراد الاستمرار في العلاقة، ما دفعه إلى تهديد عشيقته بتلك المقاطع المصورة لها.

تمسكت الفتاة بقرارها وقررت الانفصال عن "أحمد"، الذي استشاط غضبًا وبدأ في تنفيذ تهديده لها، وأرسل تلك المقاطع لأفراد أسرتها.

بعد مشاهدة الفيديوهات، اجتمعت أسرة الفتاة للبث في الأمر خوفًا من نشر الشاب لتلك المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي، فأجمعوا على التخلص من "أحمد" خشية الفضيحة. أعدوا لذلك الغرض مخططًا محكمًا وقاموا بتوزيع الأدوار بينهم.

بدأت "سالي"، الأخت الكبرى، بتنفيذ دورها، حيث استدرجت الشاب وتقابلت معه بحجة تمكينه من رؤية شقيقتها، وطالبته بالذهاب معها إلى منزلها. في البداية تردد الشاب، لكنها طمأنته وأخبرته بأن شقيقتها تنتظرهما.

توجه "أحمد" رفقة الأخت الكبرى إلى منزلها، وما إن توقف بسيارته أمام العقار، دخل إليها المتهمان "صبري" و"رامي" أشقاء الفتاة، وقاموا بشل حركة الشاب وتوثيقه بـ"حبل" حتى فارق الحياة.

انضم إليهم المتهم الرابع "نور"، وحملوا جثمان المجني عليه في صندوق السيارة إلى مكان خال من المارة، وقبل إلقائه، قام "صبري" بذبح "أحمد" للتأكد من وفاته، ثم غادروا مكان الواقعة.

تسرب شعور الخوف لدى المتهمين من اكتشاف أمرهم، فعادا "صبري" و"رامي" مرة أخرى إلى مكان الواقعة وأضرموا النيران في جثمان المجني عليه لإخفاء معالم الجريمة والهروب من المساءلة القانونية.

يقظة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حالت دون ذلك، وتمكنت من حل اللغز وتحديد هوية الجثة المفحمة. وبإجراء التحريات، توصل رجال المباحث إلى هوية المتهمين، وتم القبض عليهم. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم إحالتهم للنيابة العامة.