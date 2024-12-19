مركز شرطة أجا يستقبل أطفال الدقهلية في زيارة تثقيفية حول دور الشرطة

كتب - علاء عمران:

استقبل مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية عددًا من طلاب المرحلة الابتدائية من إحدى المدارس في المحافظة، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة للتواصل مع جميع فئات المجتمع، وخصوصًا تنمية الثقافة الشرطية لدى النشء وصغار السن.

الزيارة جاءت بهدف إطلاع الأطفال على دور رجال الشرطة في حماية الأرواح وحماية المجتمع، بالإضافة إلى تعليمهم كيفية التعامل مع البلاغات وأهمية سرعة الاستجابة لها.

وقد عبر المشرفون المرافقون للأطفال عن شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية على هذه المبادرة التعليمية التي تساهم في توعية الجيل الجديد بالدور الحيوي الذي تقوم به أجهزة الشرطة في الحفاظ على الأمن.