ضبط 540 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

القاهرة – علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة على جميع مديريات الأمن في مصر، حيث نجحت خلال الـ 24 ساعة الماضية في ضبط عدد من القضايا المتنوعة التي تستهدف التصدي لعدد من الأنشطة الإجرامية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 540 قضية مخدرات، بالإضافة إلى 177 قطعة سلاح ناري، إلى جانب تنفيذ 85577 حكم قضائي متنوع، ما يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لضبط الأمن ومحاربة الجريمة على كافة الأصعدة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.