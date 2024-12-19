ضبط 9 لصوص في قضايا سرقة من داخل معهد تعليمي وشقق بالقاهرة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على 9 أشخاص متورطين في سلسلة من السرقات المتنوعة التي شهدتها عدة مناطق في القاهرة.

الواقعة الأولى: ضبط عاطلين بمنطقة التبين بعد سرقتهما شاشة تلفاز من أحد المعاهد التعليمية باستخدام أسلوب "التسلق وكسر القفل". وقد اعترفا بارتكاب الجريمة، وتم ضبط التلفاز المسروق بناءً على إرشادهما.

وضبطت الحملات سيدة تحمل جنسية إحدى الدول في منطقة الزيتون، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية وملابس من داخل شقة سكنية "محل عملها". تم العثور بحوزتها على جزء من المسروقات، بالإضافة إلى مبلغ مالي من بيع بعض المشغولات الذهبية. اعترفت السيدة بارتكاب الجريمة، وأرشدت الشرطة إلى باقي المسروقات.

وفي منطقة التجمع الأول، تم ضبط شخصين أثناء استقلالهما سيارة وبحوزتهما كمية من الأسلاك الكهربائية تزن 150 كيلو جراماً، اعترفا بسرقتها من داخل إحدى الشركات باستخدام أسلوب "المغافلة".

كما تم ضبط عاطلين في منطقة عابدين، بحوزتهما مجموعة من الأدوات والأجهزة الكهربائية، ملابس، زجاجات عطرية، ومستحضرات تجميل، بالإضافة إلى أجنة حديدية. اعترفا بأن هذه المسروقات هي متحصلات ثلاث وقائع سرقة من داخل المساكن باستخدام أسلوب "كسر الباب".

وأثمرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين لهما معلومات جنائية بمنطقة مصر القديمة، متخصصين في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين باستخدام أسلوب "الخطف". اعترفا بارتكاب 4 وقائع سرقة بنفس الأسلوب، وتم ضبط كافة الهواتف المسروقة بإرشادهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في جميع الوقائع.