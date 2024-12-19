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الحماية المدنية بالمنوفية تنقل سيدة عاجزة عن الحركة إلى المستشفى لتلقي العلاج

12:20 م الخميس 19 ديسمبر 2024

اسعاف

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الحماية المدنية في المنوفية من تقديم مساعدة فورية لسيدة تعاني من عدم القدرة على الحركة، حيث قامت بنقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من سيدة تعيش في دائرة مركز شرطة قويسنا، تطلب المساعدة لنقلها إلى المستشفى بسبب حالتها الصحية. وبناءً على ذلك، توجه فريق الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل السيدة إلى المستشفى في أسرع وقت لتلقي العلاج.

وقد عبرت السيدة عن امتنانها الكبير لرجال الشرطة، معربة عن تقديرها للمساعدة التي تلقتها في هذا الموقف الطارئ.

الحماية المدنية المنوفية الرعاية الطبية مركز شرطة قويسنا
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