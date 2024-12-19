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الداخلية تضبط قضايا غسل أموال ضخمة بقيمة 385 مليون جنيه

11:55 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

حملات امنية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت وزارة الداخلية من اتخاذ إجراءات قانونية ضد عدد من العناصر الإجرامية المتورطة في أنشطة الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، فضلاً عن محاولاتهم غسل الأموال الناتجة عن هذه الأنشطة غير المشروعة.

استهدفت الحملة الأمنية شبكة من الأفراد الذين سعوا لإخفاء مصادر ثرواتهم غير القانونية وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.

خلال أسبوع واحد، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد من القضايا بلغ إجمالي قيمتها المالية نحو 385 مليون جنيه، مما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي تم إحباطه.

حملات امنية قضايا غسل أموال وزارة الداخلية
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