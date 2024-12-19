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مكافحة المخدرات تداهم مصنعًا سريًا لإعادة تدوير "الترامادول" بالإسكندرية

11:32 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

الترامادول - ارشيفية

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كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من ضبط 3 عناصر إجرامية بمحافظة الإسكندرية، تخصصوا في تصنيع وإعادة تدوير الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

أُلقِي القبض على المتهمين في ورشة بمنطقة ثالث المنتزه، حيث كانوا يروجون لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبحوزتهم تم ضبط 3000 قرص مخدر من عقار "الترامادول"، بالإضافة إلى كيلو جرام من الأقراص المفتتة و100 كيلو جرام من المواد الخام المستخدمة في إعادة التدوير، بقيمة تصل إلى 6.5 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل النيابة العامة التحقيقات في القضية.

الترامادول مكافحة المخدرات الإسكندرية
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