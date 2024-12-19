مسجل خطر يقتل زوجته بعد اعترافها بخيانته خلال علاجه من الإدمان بالقاهرة

كتب- محمد الصاوي:

شهدت منطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة واقعة صادمة، حيث أقدم شاب مسجل خطر على قتل زوجته بطريقة مروعة بعد أن اعترفت بخيانتها له مع عدد من الرجال خلال فترة علاجه من الإدمان.

تفاصيل الجريمة

تلقى قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغًا من أهالي المنطقة يفيد بوقوع جريمة قتل داخل أحد العقارات. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث لتجد جثة سيدة داخل شقتها مصابة بكدمات وجروح متفرقة، ما يشير إلى تعرضها لاعتداء عنيف أودى بحياتها.

اعترافات

أوضحت التحريات أن الزوج، المعروف بسجله الإجرامي في قضايا سابقة، كان قد عاد مؤخرًا إلى منزله بعد قضاء فترة علاجية في إحدى مصحات الإدمان. وخلال تفقده هاتف زوجته، لاحظ وجود أرقام مجهولة مكررة. وعندما واجهها بالأمر، اعترفت له بخيانتها مع أكثر من شخص أثناء غيابه.

لم يتمالك المتهم أعصابه، وقام بتكبيل زوجته وانهال عليها بالضرب المبرح باستخدام عصا خشبية (شومة)، مما أدى إلى وفاتها في الحال.

القبض على الجاني

تمكنت أجهزة الأمن من تحديد مكان المتهم وضبطه بعد إعداد كمين محكم. وبمواجهته أمام رجال المباحث، أقر بارتكاب الجريمة، موضحًا تفاصيل الواقعة ودوافعه.

تحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها في الجريمة. كما أمرت بإحالة الجثة إلى الطب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.