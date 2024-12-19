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إصابة 9 عمال في انقلاب سيارة نصف نقل بالطريق الإقليمي

10:06 ص الخميس 19 ديسمبر 2024

انقلاب سيارة نصف نقل - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 عمال في انقلاب سيارة نصف نقل تقلهم أعلى الطريق الإقليمي.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة نصف نقل اتجاه العاصمة الإدارية مما أسفر عن إصابة 9 عمال.

المصابون التسعة نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور السيارة المنكوبة نهر الطريق.

انقلاب سيارة نصف نقل إصابة 9 عمال الطريق الإقليمي
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