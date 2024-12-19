"تحقن الفتيات في الشارع بالمخدر".. ما حقيقة السيدة المثيرة للجدل في المقطم؟

كتب - محمد الصاوي:

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يحذر المواطنين بزعم قيام الأهالي بالإمساك بإحدى السيدات لحيازتها حقن مخدرة لإصابة الفتيات، مع وجود مركبة "توك توك" في انتظارها لتمكينها من الفرار أثناء تواجدها في دائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

أكدت الأجهزة الأمنية أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.

وأوضحت الوزارة أن الواقعة الحقيقية تعود إلى تاريخ 3 أكتوبر الماضي، عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، تفيد بتضررها من السيدة الظاهرة في الفيديو (تبين لاحقًا أنها مضطربة نفسيًا)، حيث اشتبهت في قيام الأخيرة بشكها باستخدام دبوس صغير دون أن تُصاب بأي أذى.

تم تحرير المحضر اللازم في حينه، وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت إخلاء سبيل السيدة المذكورة.

أكدت وزارة الداخلية أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي هذه الشائعات التي تثير البلبلة بين المواطنين، وتؤكد على أهمية تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي معلومات غير موثوقة.

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