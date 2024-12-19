"رزم فلوس داخل الشيكارة".. كيف خدع "سائق مطروح" المواطنين بكذبة الـ 8 ملايين جنيه؟

كتب- أحمد عادل:

أثار "سامح رجب"، سائق تاكسي بمطروح، الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد زعمه العثور على مبلغ 8 ملايين جنيه داخل "شكارة" أثناء عمله، وقيامه بإعادته لصاحبه ورفضه الحصول على مكافأة نظير أمانته.

لكن وزارة الداخلية نفت، أمس الأربعاء، في بيان لها، صحة الواقعة، وأكدت أن الشخص المذكور اختلق القصة بمساعدة آخر لجمع التبرعات بدعوى أمانته.

العثور على 8 ملايين جنيه في "شكارة"

بدأت القصة حينما نُشر منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي لشخص ادعى فيه العثور على 8 ملايين جنيه أثناء عمله كسائق تاكسي داخل جوال "شكارة" على الطريق الساحلي الدولي "مطروح - الإسكندرية"، وقيامه بإعادته لصاحبه، ورفضه الحصول على مكافأة مالية قدرها مليون جنيه.

تناقلت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المنشور، وحظي بإشادة كبيرة من رواد "السوشيال ميديا" بأمانة السائق وتصرفه النبيل في إعادة المبلغ ورفض المكافأة رغم حاجته الماسة للمال.

الظهور في المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية

بدأ "سامح" في الظهور عبر بعض المواقع الإخبارية، وروى كيفية العثور على المبلغ، قائلًا: "إنه كان في طريقه للعمل، وتحديدًا عند كوبري فوكا، بعد السير مسافة 80 كيلومترًا من مرسى مطروح، لاحظ وجود شيكارة دقيق صفراء كبيرة ملقاة على الأرض. وعندما فتحها، فوجئ بأنها تحتوي على رزم مالية مغلقة".

تابع "سامح" قائلاً إنه وبعد عودته إلى منزله، قام بعدّ الأموال ليجد أنها 400 رزمة مالية، تتضمن 399 رزمة من فئة 200 جنيه، ورزمة واحدة من فئة 100 جنيه، ليصل إجمالي المبلغ إلى 8 ملايين جنيه. ونشر إعلانًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أنه تلقى العديد من الاتصالات حتى تواصل معه شخص قدم تفاصيل دقيقة عن الأموال و"الشكارة"، ما أكد صحة ادعائه.

وزعم أنه التقى بصاحب المبلغ في اليوم التالي، حيث أعاد له الأموال كاملة. وعرض صاحب المبلغ على "سامح" مكافأة قدرها مليون جنيه تقديرًا لأمانته، إلا أنه رفض الحصول عليها.

تصريحات إعلامية ومداخلات هاتفية

وصل الأمر إلى إجرائه عدة مداخلات هاتفية عبر العديد من القنوات الفضائية. وقال في إحدى المداخلات خلال برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر: "أول حاجة فكرت فيها عندما وجدت الفلوس هي إعادة المبلغ لصاحبه، وزوجتي قالت لي: الفلوس دي لازم ترجع لصاحبها".

وأضاف "سامح": "هناك شخص اتصل بي وعرض عليَّ مشاركته في مشروع بالمبلغ الذي عثرت عليه"، مشيرًا إلى أن صاحب الفلوس أعطاه "أمارة" كاملة بمواصفات الشوال ولونه وعدد الرزم المالية.

الداخلية تكشف حقيقة الواقعة

من جانبها، فحصت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الادعاء الذي تناقلته بعض المواقع الإخبارية بشأن عثور أحد الأشخاص بمحافظة مطروح على جوال يحتوي على مبلغ 8 ملايين جنيه، وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، بعد التحري والفحص، أن الشخص المذكور اختلق القصة بمساعدة شخص آخر بهدف خداع المواطنين واستغلال الحادث لجمع تبرعات بدعوى أمانته في إعادة المبلغ المالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخصين المتورطين، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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