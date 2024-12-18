دهس طالبين على محور 26 يوليو.. إحالة مدير إدارة بشركة ألبان شهيرة في زايد إلى الجنح



كتب ـ رمضان يونس:

أحالت جهات التحقيق بنيابة شمال الجيزة الكلية بالجيزة، مدير إدارة شركة ألبان شهيرة، إلى محكمة الجنح المختصة، لاتهامه بالتسبب عن طريق الخطأ في وفاة شابين أعلى محور 26 يوليو اتجاه الشيخ زايد، وإتلاف سيارة وقيادة سيارة ينجم عنها الخطر تحت تأثير مواد مخدرة.

النيابة العامة في تحقيقاتها بالدعوى رقم16150 لسنة 2024، جنح قسم كرداسة، نسبت للمتهم "م.م" ـ رئيس مركز إدارة شركة ألبان شهير بأكتوبر، تهمة التسبب عن طريق الخطأ في وفاة "عمرو أحمد"، و "محمد ماجد"، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله و عدم إحترازه، ومراعاته القوانين، في اتلاف سيارة رقم( ٧٦٤٣ م ل)، وقاد مركبة آلية بطريقة يجم عنها الخطر، وذلك في 27 نوفمبر من العام الحالي.

وكشف التقرير الطبي الصادر من مستشفى زايد التخصيي، الموقع على "محمود" قبل وفاته أنه يعاني من كسر بلوح الكتف الأيسر ويحتاج إلى علاج مع حامل ذراع لمده 6 أسابيع، وكسر بضلوع القفص الصدري بالجهة اليمني ويحتاج إلى عمل إشاعات.

وثبت من تقرير الطب الشرعى، أن عينة الدماء المأخوذة من "م.م"، وبمضاهاتها لبيان عما إذا كان المتهم يعاطي أى مخدر او مسكر من عدمه، إذ تبين أن عينة تحاليل المخدرات، إيجابية لأيض الحشيش ومخدر الترمادول.

أمام جهات التحقيق بنيابة كرداسة، أنكر المتهم تعاطيه للمواد المخدرة و ارتكابه للواقعة،عقب إلقاء القبض عليه من قبل قوات الشرطة بعد وقوع الحادث.