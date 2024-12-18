ظهر مع الجولاني في سوريا.. من هو محمود فتحي المتهم باغتيال المستشار هشام بركات؟

كتب- محمد الصاوي:

شهدت الساعات الماضية، حالة من الجدل بعد تداول صورة عبر منصات التواصل الاجتماعي تجمع بين أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني" زعيم هيئة تحرير الشام، ومحمود فتحي، أحد المتهمين الرئيسيين في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات في 2015.

الصورة تسببت في جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن محمود فتحي محكوم عليه بالإعدام بتهمة اغتيال المستشار هشام بركات.

وواجه محمود فتحي عددًا من القضايا التي تضمنت اتهامات له بعلاقته بجماعة الإخوان وتأسيس حركة مجهولون، وتأسيس كتائب حلوان.

من هو محمود فتحي؟

ومحمود فتحي هو مصري الجنسية، كان المنسق العام لمختلف الحركات الإخوانية، وظهر الأيام الماضية في سوريا، رفقة أبو محمد الجولاني.

ويعتبر فتحي، عنصر من حركة حازمون التي أسسها حازم صلاح أبو إسماعيل، بجانب كونه مساعدًا إلى خيرت الشاطر بين عامي 2012 و 2013.

وتورط محمود فتحي في عدة قضايا إرهابية خلال فترة تولي الإخوان قيادة البلاد، وذلك قبل عزل محمد مرسي من منصبه.

وهرب محمود فتحي إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو.

اتهام باغتيال المستشار هشام بركات

وكشفت أوراق التحقيقات في واقعة اغتيال النائب العام الراحل عن تورط فتحي الذي كان يترأس في السابق ما يسمى بحزب الفضيلة السلفي في دعم وتأسيس المجموعة المنفذة للعملية.

وأدين محمود فتحي في قضية اغتيال النائب العام، إذ حكم عليه بالإعدام.

وفي 2016، أخطرت مصر الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول الدولي) بوضع محمود فتحي، على قوائم الشخصيات الإرهابية المطلوبة.

وبين الإخطار الذي أرسلته الجهات المصرية إلى الإنتربول الدولي، أن محمود فتحي، مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة العديد من القضايا.

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