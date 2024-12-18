كان بيدافع عن والدته.. تفاصيل مقتل شاب على يد شقيقه في إمبابة

كتب- صابر المحلاوي:

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات مع متهم بقتل شقيقه الأكبر في منطقة إمبابة، بعد نشوب مشاجرة بينهما أثناء تدخل المجني عليه للدفاع عن والدته. وطلبت النيابة تقريرًا مفصلًا حول سبب الوفاة، مع تكليف المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تشاجر مع شقيقه الأكبر بعدما تدخل الأخير للدفاع عن والدته التي رفضت إعطاءه مبلغًا ماليًا، إلا أن المشاجرة تطورت ليسدد المتهم لشقيقه طعنة نافذة أودت بحياته، بينما وقفت الأم في صدمة بين نجليها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بمقتل شاب ثلاثيني داخل منزله بمنطقة إمبابة. وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، حيث عُثر على جثة المجني عليه مصابًا بطعنة نافذة.

وأظهرت التحريات أن الواقعة بدأت بمشادة بين المتهم ووالدته، تطورت إلى مشاجرة عنيفة حين تدخل الشقيق الأكبر للدفاع عنها، ليتعدى عليه المتهم بسلاح أبيض، مسددًا له طعنة قاتلة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، بعد تقنين الإجراءات القانونية. وتم اقتياده إلى ديوان القسم لتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.