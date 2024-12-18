جريمة قتل في المطبخ.. مبيض محارة يُطلق الرصاص على زوجته لتأخرها في إعداد الطعام

كتبت- فاطمة عادل:

لم ترتكب "رضا" جرماً أو تقترف إثماً حتى تُقتل بطلق ناري على يد زوجها في المطبخ. كل ما فعلته الزوجة أنها احتفظت بطعام متبقي من اليوم السابق وقدمته لزوجها، ما أثار غضب الزوج، واعتدى عليها بطلق ناري أرداها قتيلة في الحال.

في حلقة جديدة من "دماء في عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" بناءً على التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في عام 2016.

المجني عليها "رضا م." (ربة منزل، 27 سنة)، بينما المتهم "علي ح." (مبيض محارة، يكبرها بعام واحد). تزوجا في نهاية 2015، تقليديًا، وأقاما في شقة سكنية بمنزل أسرة الزوج في إحدى قرى مركز بلبيس، جنوب محافظة الشرقية.

عاش الزوجان حياة مستقرة تكاد تخلو من المشاكل. الزوج يعمل في مجال المعمار، بينما زوجته كانت ترعى شؤون المنزل.

في أحد أيام شهر ديسمبر، بعد عودة الزوج من عمله مرهقًا، طلب من زوجته إحضار الطعام. الزوجة، كعادتها في تدبير شؤون المنزل، قدمت لزوجها طعامًا متبقيًا من اليوم السابق، ما أثار غضب الزوج، وانفجر الشجار بينهما، ليصل إلى ذروته في شجار حاد.

لم تتوقع الزوجة أن خطوة بسيطة كهذه ستثير غضب زوجها، إذ أحضر سلاحًا ناريًا وصوبه نحو زوجته ليصيبها بالرصاص في الحال.

صوت الرصاصة قطع سكون المنطقة، فهرع الجيران لاستبيان الأمر، ليجدوا الزوجة ملقاة على أرضية المطبخ وسط بركة من الدماء.

الحادثة أثارت غضب الأهالي الذين حاولوا الإمساك بالمتهم الذي فر هاربًا، وسط ذهول الجيران وصدمة المجتمع. فأبلغوا أجهزة الأمن التي تمكنت من ضبطه.

بينما كانت المجني عليها تستعد لتحضير طبق "المحشي" الذي اعتادت تحضيره، طلب منها زوجها أن تحضر الطعام له على الفور. حاولت الزوجة أن تطلب منه الانتظار قليلاً حتى تنتهي من تحضير ما في يديها، إلا أن الزوج أصر على أن يحصل على طعامه في الحال.

نشب بينهما خلاف كلامي حاد، ما دفع الزوجة لتقديم الطعام المتبقي من اليوم السابق؛ لمحاولة تهدئة الموقف. لكن رد فعل الزوج كان عنيفًا، حيث ثار في وجهها وأهانها، ليصل الأمر في النهاية إلى جريمة قتل مروعة حال الزوج الهروب من مكان الحادث إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه وتسليمه للشرطة.

أظهرت التحريات أن المتهم سبق اتهامه في 5 قضايا سابقة تتعلق بالسرقة وحيازة المخدرات. تم عرض المتهم على النيابة العامة، وبعد التحقيقات أُحيل إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي حكمت عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة قتل زوجته.