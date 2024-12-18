ظهور أخير للمتهم بقتل "عريس البراجيل" أمام محكمة الجنايات (تفاصيل)

كتب- رمضان يونس:

تصدر الدائرة "10" جنايات أوسيم بمحكمة شمال الجيزة حكمها بعد قليل على "حسام" المتهم بقتل "سيد بركة" بالقرب من محور الضبعة انتقامًا منه ظنًا منه أنه تسبب في فسخ خطوبته من "ر".

وصل "حسام" المتهم من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة إلى محكمة جنايات الجيزة لحضور جلسة النطق بالحكم عليه في واقعة اتهامه بقتل صديقه.

تُعقد هيئة الدائرة برئاسة المستشار عماد الدين عيسى أحمد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل وعبدالله عبد الرؤوف عبدالله.

أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية القضية رقم 8584 لسنة 2024 جنايات أوسيم والمقيدة برقم 2432 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات العاجلة، موجهة إلى المتهم "حسام" تهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة منقولاته الشخصية، وإتلاف هاتفه المحمول، واستخدام أدوات الجريمة (قطعة قماشية وحجر).

وفقًا لأقوال المتهم في التحقيقات، نفذ جريمته بدافع الانتقام من المجني عليه "سيد بركة" لتدخله بينه وبين خطيبته السابقة "رحاب رشدي".

وأوضح المتهم أن المجني عليه تسبب في فسخ خطوبته من "رحاب"، ومنذ ذلك الوقت أصبح يشك في نوايا صديقه، خاصة بعدما علم بتقدم الأخير لخطبتها. في يوم الحادث، وبعد الانتهاء من العمل في مغسلة السيارات التي يملكها المجني عليه، أغلق الأخير المغسلة واصطحب المتهم وأحد العمال "محمد بشير" على دراجة نارية.

بعدما قاموا بتوصيل "محمد بشير" إلى منزله، طلب "سيد" من "حسام" مرافقته إلى منطقة بشتيل لشراء بعض الاحتياجات. خلال تلك الرحلة، استغل المتهم الفرصة لمعاقبة المجني عليه على تدخله في حياته الشخصية.

استغل "حسام" خلو الطريق من المارة، فقام بخنق "سيد" باستخدام "كوفية" كان يرتديها، ثم سحبه من الدراجة النارية وقام بارتطام رأسه بحجارة كبيرة حتى فارق الحياة.

وللتأكد من موته، وضع حجرًا كبيرًا على صدره. وبعدما تأكد من وفاة صديقه، استولى "حسام" على هاتفه المحمول ومبلغ مالي قدره 1050 جنيهًا، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي ورخصة قيادة الدراجة النارية. عاد المتهم إلى منزله، وتلقى اتصالًا هاتفيًا من "هلال أنور مبروك" الذي أبلغه بأن "رحاب" اتصلت تسأل عن المجني عليه لأن هاتفه كان مغلقًا.

ولإبعاد الشبهات عنه، ادعى المتهم أنه ترك "سيد" بالقرب من المغسلة، ورافق "هلال" في البحث عن المجني عليه. لكن التحقيقات كشفت كذب روايته بعدما تم العثور على مقتنيات المجني عليه بحوزته.