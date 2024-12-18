غلق 151 محلاً لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيداً للكهرباء

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 151 محلاً تجارياً لمخالفة قرار الغلق، وذلك خلال 24 ساعة، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 151 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.