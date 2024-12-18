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الداخلية تكشف تفاصيل شكوى مواطن بشأن عدم استلام الصحيفة الجنائية بالشرقية

11:57 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن شكوى أحد المواطنين بشأن عدم استلامه صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، على الرغم من تقدمه بطلب لاستخراجها بمحافظة الشرقية، واستيفائه جميع الإجراءات وسداده الرسوم المقررة.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ (1) الجاري، تقدم المواطن بطلب لاستخراج صحيفة حالة جنائية مميكنة. وتبين وجود اشتباه بالاسم في إحدى القضايا. وقد تم التواصل مع المواطن المذكور وإبلاغه بذلك، فتقدم المواطن بالتصرفات النهائية في القضية المشار إليها.
وتم تسليمه صحيفة الحالة الجنائية فور الانتهاء من الإجراءات، وإزالة أسباب الشكوى في حينها.

وزارة الداخلية الصحيفة الجنائية مواقع التواصل الاجتماعي
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