لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه

11:27 ص الأربعاء 18 ديسمبر 2024

النقد الأجنبي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية بلغت قرابة 7 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.

النقد الأجنبي وزارة الداخلية السوق المصرفي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان