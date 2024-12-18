ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية بلغت قرابة 7 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.