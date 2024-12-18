بينهم سيدتين.. مصرع وإصابة 4 أشخاص صدمتهم سيارة أثناء عبورهم الطريق بالعمرانية

كتب- محمد فتحي:

شهدت منطقة العمرانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حادث اصطدام سيارة ملاكي أعلى الطريق بعدة أشخاص، مما أسفر عن مصرع عاملين وإصابة سيدتين تم نقلهم إلى المستشفى.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا من طوارئ الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بنطاق منطقة العمرانية.

على الفور انتقل رجال المباحث والمرور والإسعاف إلى مكان الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية لرجال المباحث، وفاة عاملين وإصابة سيدتين، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

تم ضبط السائق والسيارة المتسببة في الحادث، وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.