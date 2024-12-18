النطق بالحكم على المتهم بقتل "عريس البراجيل" اليوم

كتب - محمود الشوربجي :

تصدر الدائرة 10 جنايات أوسيم بمحكمة شمال الجيزة، الأربعاء، حكمها على "عامل" لاتهامه بقتل صديقه بالقرب من محور الضبعة انتقامًا منه ظنًا منه أنه تسبب في فسخ خطبته.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عماد الدين عيسى أحمد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل وعبدالله عبد الرؤوف عبدالله.

وأحالت نيابة الجيزة الكلية القضية رقم 8584 لسنة 2024 جنايات أوسيم والمقيدة برقم 2432 لسنة 2023 كلي شمال الجيزة إلى محكمة الجنايات العاجلة، موجهة إلى المتهم "حسام" تهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة منقولاته الشخصية، وإتلاف هاتفه المحمول، واستخدام أدوات الجريمة (قطعة قماشية وحجر).