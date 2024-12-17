ما موعد خروج عصام صاصا بعد إيقاف حكم الحبس سنة؟.. "قانوني يُجيب"

كتب- أحمد عادل

كشف المحامي عمرو عبدالسلام عن موعد إطلاق سراح المطرب الشعبي "عصام صاصا" وشقيقه، بعد قبول الاستئناف المقدم على حكم حبسهما لمدة سنة في قضية التزوير، وإيقاف تنفيذ الحكم.

وقال عبدالسلام، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، إن عصام صاصا تم القبض عليه في شهر أغسطس الماضي، وصدر بحقه حكم بالحبس لمدة 6 أشهر في قضية تعاطي مواد مخدرة، وبعد صدور حكم بإيقاف تنفيذ حكم الحبس لمدة سنة، يكون موعد إطلاق سراحه في فبراير القادم، حيث أن مدة الحبس تحتسب من توقيت القبض عليه وليس وقت صدور الحكم.

وتابع عبدالسلام أن حكم السنة مع إيقاف التنفيذ يُنفَّذ في حال ارتكب المتهم جريمة أخرى خلال مدة الإيقاف، مشيرًا إلى أن شقيق “عصام صاصا” سيتم إطلاق سراحه على الفور بعد حكم اليوم، في حال عدم وجود أحكام قضائية أخرى صادرة بحقه.

وقضت محكمة مستأنف الجيزة، بقبول الاستئناف المقدم من المطرب "عصام صاصا" وشقيقه على حكم حبسهما سنة مع الشغل شكلًا، وفي المضمون قررت تأييد حكم الحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

و في 29 أغسطس الماضي قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، بمعاقبة مطرب المهرجانات وشقيقه بالحبس سنة مع الشغل، في اتهامهم بتزوير توكيل رسمي محام، كما عاقبت المحكمة متهمين اثنين آخرين في القضية غيابيا بالسجن 10 سنوات.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، للمتهمين محمد طه، 24 طالب، ومحمود الجوهري، 30 سنة، طالب، وطلعت أبو العلا، 58 سنة، موظف سابق، وعصام طه الشهير بـ عصام صاصا، 24 سنة، مطرب مهرجانات، أنهم في 11 مايو 2024 بدائرة قسم الجيزة حال كون المتهمين ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية في ارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا، وذلك بأن اتفق المتهمين الثالث والرابع مع الأول والثاني على ارتكاب الجريمة بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين الثاني والثالث ساعدا عصام صاصا وشقيقه بأن أمدوهما بالمعلومات والبيانات اللازمة فأعد الموظف العام حسن النية أوراق التوكيل، وتمكن المتهم الثاني من التحصل على الأوراق، مع المتهم الأول شقيق عصام صاصا الذي قام بمهر التوكيل ببصمته وبتوقيعاته ونسبها إلى عصام صاصا بصورة بطاقة تحقيق الشخصية للمطرب المرفقة بالتوكيل، وذلك على خلاف الحقيقة مقدمي الأوراق للموظف للاحتجاج بما دون به من توقيعات وبصمات مع علمهم جميعا بأمر تزويرها فتمكنوا من إتمام جريمتهم بناء على هذا الاتفاق.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع محامي حسن النية في استعمال المحرر المزور موضوع الاتهامات السابقة، فيما زورت من أجله بأن اتفق المتهمون الثاني حتى الرابع مع الأول - شقيق عصام صاصا - على ارتكاب الجريمة وساعدوه بأن أمدوه بالتوكيل المزور فقدمه لنيابة العمرانية الجزئية للاحتجاج بما دون به من بيانات مع علمهم جميعا بأمر تزويره فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق.