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كواليس جولة النائب العام في الرياض

09:46 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

جولة النائب العام في الرياض

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القاهرة - مصراوي:

أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي جولة بمدينة الرياض على هامش زيارته إلى المملكة العربية السعودية لحضور اجتماعات جمعية النواب العموم العرب.

النيابة العامة قالت في بيان لها الثلاثاء إن جولة النائب العام بمدينة الرياض شملت زيارة الحي المالي KAFD، ومحطة المترو المخصصة له.

واستقل النائب العام والوفد المرافق، مترو الرياض من محطة STC إلى محطة المركز المالي KAFD، حيث شرح المسئولون عن مشروع قطار الرياض للنائب العام ومرافقيه الخطوات التي تمت حتى تشغيل المترو، والخطوط التي يصل إليها ومساراتها.

وأشاد النائب العام بروعة وجمال تصميم محطة المركز المالي، مهنئًا الشعب السعودي الشقيق بافتتاح هذا المشروع الذي يعد أحد أضخم مشروعات النقل العام في العالم. وفي نهاية الزيارة تمنى النائب العام للشعب الشقيق دوام التقدم والازدهار.

النائب العام الرياض جولة المستشار محمد شوقي مترو الرياض
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