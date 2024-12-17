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التحريات الأولية: ماس كهربائي وراء حريق شقة العباسية

08:41 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

السيطرة على حريق - ارشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:

كشفت التحريات الأولية حول نشب داخل شقة سكنية في منطقة العباسية، أنه لا توجد شبهة جنائية حول الواقعة بعد أن تبين أن ماسا كهربائيا السبب.

وسيطرت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة على حريق نشب داخل شقة بالطابق الأول لعقار مكون من 3 طوابق بشارع العباسية بدائرة لقسم شرطة الوايلي.

البداية ببلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة الوايلي من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة العباسية، والدفع بـ 3 سيارات إطفاء ونجحت في إخماده.

ماس كهربائي حريق شقة منطقة العباسية قوات الدفاع المدني مديرية أمن القاهرة
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