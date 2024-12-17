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انقضاء دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بدهس مسن بمنطقة التجمع

02:44 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس

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كتب- أحمد عادل

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بانقضاء قضية البلوجر يوسف رسلان بالتصالح في واقعة دهسه شخصًا بمنطقة التجمع الخامس، بعد إنهاء إجراءات التصالح مع أسرة المتوفي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت البلوجر الشهير "ي.ر" للمحاكمة على خلفية اتهامه بقتل شخص بالخطأ بعد دهسه بسيارته في منطقة التجمع الخامس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة التجمع يفيد بوقوع حادث سير ووفاة شخص، وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم "ي.ر" تسبب في حادث دهس بالقاهرة الجديدة.

محكمة جنح القاهرة بلوجر يوسف رسلان مديرية أمن القاهرة قسم شرطة التجمع
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