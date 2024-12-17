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قرار قضائي جديد بشأن 10 دعاوى ضد مرتضى منصور

02:36 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

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كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في 10 دعاوى مقامة من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وآخرين، بتهمة السب والقذف، لجلسة 31 ديسمبر.

وكان المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور، متهمًا إياه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي.

محكمة الاقتصادية مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب
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