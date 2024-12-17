صور| وصول المتهمين بقتل اللواء العبيدي لنظر الاستئناف على حكم إعدامهم

كتب- أحمد عادل:

وصل "رمضان" المتهم الأول و"إسراء" المتهمة الثانية في قضية مقتل اللواء اليمني إلى مقر محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، لنظر استئناف المتهمين على حكم الإعدام والمؤبد الصادر من محكمة جنايات أول درجة.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد عاقبت المتهم الأول "ر.م"، 29 عامًا، بالإعدام شنقًا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري، وعاقبت المتهم الثاني "ع.ا"، 17 عامًا، والمتهمة الرابعة "س.ع"، 16 عامًا، بالسجن المشدد 15 عامًا، وعاقبت المتهمة الثالثة "إ.ص" بالسجن المؤبد، وبرأت المتهمة الخامسة "آ.م" بعدما وجّهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الرابع في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا (الكلوازيين) وسلاحًا أبيض (مطواة)، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته، ليتمكن المتهمان الأول والثاني من دخول مسكنه والإجهاز عليه.

وأشار إلى أنه ما أن تمكنت المتهمتان من ذلك، وظهر للمجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه، وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وكبلوا يديه وقدميه وكتما فمه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي التي أودت بحياته.