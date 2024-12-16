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"النيران سدت الأبواب".. الناجي الوحيد يروي تفاصيل "دقائق الرعب" في عقار المنيل

10:48 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
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  • عرض 14 صورة
    حريق شقة سكنية بالمنيل
  • عرض 14 صورة
    حريق شقة سكنية بالمنيل
  • عرض 14 صورة
    بطولة محاسب المنيل أنقذ ابنه الوحيد من النار ولاحق زوجته وحماته (1)
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    بطولة محاسب المنيل أنقذ ابنه الوحيد من النار ولاحق زوجته وحماته (2)
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    بطولة محاسب المنيل أنقذ ابنه الوحيد من النار ولاحق زوجته وحماته (6)
  • عرض 14 صورة
    جنازة ضحايا شقة المنيل (1)
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    الناجي من حريق المنيل (1)
  • عرض 14 صورة
    جنازة ضحايا شقة المنيل (2)
  • عرض 14 صورة
    جنازة ضحايا شقة المنيل (3)
  • عرض 14 صورة
    الناجي من حريق المنيل (2)
  • عرض 14 صورة
    الناجي من حريق المنيل (3)
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    جنازة ضحايا شقة المنيل (4)
  • عرض 14 صورة
    حريق شقة المنيل
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كتب ـ رمضان يونس:

روى أحمد طه الناجي الوحيد من حريق شقة المنيل تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة أسرته إثر الحادث المفجع.

وقال أحمد لمصراوي، كنت في غرفتي ولاحظت انتشار دخان، اعتقدت للوهلة الأولى أن هناك شيء ما يحترق داخل المطبخ، لكني وجدت نيران تتصاعد من خلف الثلاجة، حاولنا إطفائها لكن دون جدوى.

وأضاف "طه"، خرجت من الشقة واستنجدت بالجيران لمساعدتنا في الأطفاء، لكن لم تفلح المحاولات، مشيرا إلى أن النيران أتت على كل محتويات الشقة وحال الدخان دون خروجهم من الشقة "النار سدت الأبواب ومحدش منهم عرف يخرج".

بعد وصول سيارات الإطفاء حاول "طه" الوصول لأسرته ومحاولة انقاذهم، لكن الدخان وألسنة اللهب منعته من الدخول، وبعدها علم بوفاة الثلاثة والديه وجدته.

حريق شقة سكنية بالمنيل أحمد طه حريق شقة انقاذ أسرة
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