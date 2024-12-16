لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

26 يناير الحكم في دعوى إلغاء قيد منتصر الزيات بجداول نقابة المحامين

10:26 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

منتصر الزيات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود الشوربجي:
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 26 يناير المقبل للحكم في الدعوى المطالبة بإلغاء قيد محمد المنتصر عبدالمنعم علي، وشهرته منتصر الزيات، بالجدول العام للمحامين بالنقابة العامة للمحامين، وما يترتب عليه من أثر بإسقاط قيده من جداول النقابة.
اختصمت الدعوى التي أقامها هاني سامح المحامي، نقيب المحامين، ومجلس إدارة النقابة.
وجاء في صحيفة الدعوى أن أحكام مجلس الدولة استقرت على وجوب تحقق شروط حسن السيرة والسلوك في حق المقيدين بجداول المحاماة، فكانت أحكاما قد صدرت تسببت في استبعاد منتصر الزيات من الانتخابات السابقة على منصب نقيب المحامين، منها إهانة القضاء -وفق الدعوى-.

منتصر الزيات القضاء الإداري جداول نقابة المحامين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

اجتماع العقبة.. خارطة طريق لإنقاذ سوريا تواجه مخاوف من إعادة إحياء النظام
وقف إطلاق النار لـ60 يومًا.. تفاصيل جديدة حول الصفقة المرتقبة في غزة
تطورات الحالة الصحية للإعلامي مدحت شلبي.. وزوجته تكشف مدة غيابه عن الشاشة