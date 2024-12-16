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60 ثانية أكشن.. كيف أحرقت الشرطة حدائق الشيطان؟ (فيديو)

09:14 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

جزيرة الشيطان في أسيوط

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القاهرة - مصراوي:

بثت وزارة الداخلية مقطع فيديو يوثق مأمورية مكبرة استهدفت عددًا من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة يتاجرون في المواد المخدرة والأسلحة النارية في أسيوط.

التحريات بينت أن المتهمين استغلوا قطعة أرض زراعية بإحدى الجزر النيلية لزراعة المواد المخدرة. وعقب وصول القوات بادرت تلك العناصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع عنصرين إجراميين.

وضُبط بحوزتهم ( كميات كبيرة من مخدرات الحشيش- البانجو - الشابو – بذور البانجو – عدد من الأسلحة النارية فضلا عن إزالة 6 الآف شجرة لنباتات الأفيون والبانجو بقطعة الأرض المشار إليها.

واستكمالاً لجهود الضبط استهدفت الشرطة بؤر إجرامية بمحافظات (الإسكندرية – القليوبية - الإسماعيلية – الدقهلية ) مما أسفر عن ضبط 22 عنصرًا إجراميًا بينما لقى أحد العناصر مصرعه بالدقهلية بادر بإطلاق النيران تجاه القوات ، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

وبلغ إجمالى المواد المخدرة المضبوطة أكثر من نصف طن من مخدر الحشيش - نصف طن من مخدر البانجو، كمية متنوعة من المخدرات، 23 سلاح نارى متنوع وعدد من الطلقات النارية قدرت قيمتها بـ55 مليون جنيه.

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