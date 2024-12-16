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"دماء في جزيرة الشيطان".. الداخلية تكشف كواليس مداهمة بؤرة إجرامية في أسيوط

07:25 م الإثنين 16 ديسمبر 2024
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    الأسلحة المضبوطة
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    الشرطة تدفع بلنشات بحرية لمداهمة الجزيرة
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    الأمن يزيل مزارع المخدرات في أسيوط
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    العمليات الخاصة تقتحم جزيرة الشيطان
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    الشرطة تداهم الجزيرة من النيل
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    المخدرات داخل الجزيرة
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    العمليات الخاصة تتوجه لمداهمة الجزيرة
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    جزيرة في أسيوط
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    رجال الأمن يداهمون البؤرة الإجرامية
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    العناصر الإجرامية تطلق النيران على رجال الأمن
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    زراعة المخدرات في جزر الصعيد
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    مخدرات في جزيرة بالصعيد
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    قوات الأمن تقتحم الجزيرة
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    حشيش مضبوط داخل الجزيرة
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كتب ـ محمد الصاوي:

أعلنت وزارة الداخلية مصرع عنصرين إجراميين في مداهمة أمنية لإحدى البؤر الإجرامية في جزيرة بمحافظة أسيوط.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأثنين، إنه في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الإتجار بالمواد المخدرة واستهداف البؤر الإجرامية ، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط كمية كبيرة من المخدرات والأسلحة النارية ، ومصرع اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة بادروا بإطلاق النيران تجاه القوات.

كما قامت قوات الأمن بإزالة 6000 شجرة من نباتي البانجو والأفيون المزروعة داخل الجزيرة التي أطلق عليها بعض الأهالي لقب جزيرة "الشيطان"، لما يجرى على أرضها من جرائم أبرزها زراعة مخدرات والإتجار بها والسلاح المنتشر بها، إلى أن تمكنت قوات الأمن من تطهيرها، وإعادة الأمن إليها.

دماء في جزيرة الشيطان مداهمة بؤرة إجرامية بؤرة إجرامية في أسيوط ضبط كمية كبيرة من المخدرات وزارة الداخلية
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