اندلاع حريق داخل مستشفى العباسية.. والدفع بـ4 سيارات إطفاء

كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية اليوم الاثنين دون إصابات.

حكمدار العاصمة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من المستشفى.

مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة دفع بـ4 سيارات إطفاء بقيادة نائله لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري بالتنسيق مع مفتش الفرقة.

تبين بالفحص اشتعال النيران داخل مغسلة المستشفى -مكونة من طابق واحد- وتمام الإخماد دون خسائر في الأرواح أو امتداد الحريق لعنابر المرضى.